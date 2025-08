Was bei einer verschollenen Steuererklärung zu tun ist

Immer mehr Steuerzahlerinnen und Steuerzahler setzen auf die elektronische Abgabe ihrer Steuererklärung - sei es via Elster oder kommerzieller Software . Am Ende des Eingabeprozesses reicht dort ein kurzer Klick, um die Steuererklärung zu senden. Bei manchen Programmen erscheint dann ein grüner Haken und der Hinweis "erfolgreich übermittelt". Damit scheint die Sache erledigt. Aber was, wenn sich das Finanzamt wochenlang nicht meldet?

Spätestens nach sechs Wochen ohne Rückmeldung nachhaken

"Was viele nicht wissen: Die Erfolgsmeldung in Elster bedeutet nur, dass die Daten technisch an die zentrale Elster-Infrastruktur übertragen wurden", sagt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler. "Ob die Erklärung anschließend tatsächlich im Veranlagungssystem des Finanzamts eingegangen und verarbeitet wurde, lässt sich daraus nicht ableiten." In seltenen Fällen kommt es nämlich zu Übertragungsfehlern, Systemausfällen oder Problemen bei der Zuordnung zum richtigen Bearbeiter.