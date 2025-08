US-Zollhammer: Schweizer fürchten Wirtschaftseinbruch

Der US-Zollhammer hat der Schweiz einen Schock versetzt: 39 Prozent auf Schweizer Importe hat US-Präsident Donald Trump angeordnet. "Der Wohlstand aller ist in Gefahr", warnt der Industrieverband der Tech-Industrie, Swissmem. Die Zölle zahlen zwar die Importeure und US-Verbraucher, aber damit wird "Made in Switzerland" so teuer, dass Bestellungen einbrechen dürften, fürchtet die Wirtschaft. Die USA sind vor Deutschland der wichtigste Exportmarkt der Schweiz, mit fast 19 Prozent Anteil am Gesamtexport.

Die Uhrenindustrie

Schweizer Uhren stehen bei den Reichen in den USA hoch im Kurs: Rolex, Breitling, Tag Heuer - solche und ähnliche Marken wurden an Handgelenken von Donald Trump und anderen Milliardären in seinem Kabinett schon gesehen. In kein Land gehen so viele Schweizer Uhren wie in die USA: Stücke im Wert von 4,3 Milliarden Franken waren es 2024, gefolgt von China mit 2 Milliarden Franken. Der US-Anteil an den Uhren-Exporten liegt bei 16,8 Prozent.