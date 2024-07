Mehr Bafög für Schülerinnen und Schüler

Ausbildungsgarantie

Wer sich nachweislich um einen Ausbildungsplatz bemüht und trotzdem keinen gefunden hat, profitiert ab dem 1. August von der neuen Ausbildungsgarantie. Arbeitsagenturen und Jobcentern sollen jungen Menschen dann eine außerbetriebliche Ausbildung anbieten. Das gilt zum Beispiel für junge Leute, die in Regionen leben, in denen es zu wenige Ausbildungsplätze gibt.

Bei einer außerbetrieblichen Ausbildung beauftragen die Ämter ein Unternehmen damit, eine Berufsausbildung durchzuführen. Auszubildende bekommen dabei auch Nachhilfe in Fächern, in denen sie Schwierigkeiten hatten.

Geschlechtsänderung beim Standesamt

Schon bevor das Selbstbestimmungsgesetz am 1. November in Kraft tritt, können trans Personen beim Standesamt anmelden, dass sie ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen ändern lassen wollen. Denn das braucht immer mindestens drei Monate Vorlauf. Frühestmöglicher Termin für die Anmeldung ist damit der 1. August.

ICE-Umleitung zwischen Hamburg und Berlin

Bahnreisende zwischen Hamburg und Berlin benötigen ab dem 16. August mehr Geduld. Die Fahrt mit dem ICE dauert dann 45 Minuten länger, weil die Züge über Stendal umgeleitet werden. Das gilt bis zum 14. Dezember. Auch fährt in der Zeit nur noch ein Zug statt zweier pro Stunde. Die EC-Züge in Richtung Dresden und Prag beginnen und enden zudem in Berlin statt in Hamburg.