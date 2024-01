Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben in der Nacht zu Samstag während des laufenden Streiks Gespräche geführt. Zu Inhalten oder möglichen Ergebnissen wurde nichts bekannt. Beide Parteien einigten sich auf ein früheres Ende des Streiks. Statt wie bisher geplant am Montag um 18.00 Uhr endet der Streik nun in der Nacht auf Montag gegen 2.00 Uhr.

Mehr Verlässlichkeit für Bahn-Kunden

Obendrein gibt es in den kommenden Wochen mehr Verlässlichkeit für die Bahn-Kunden: Der Konzern und die Gewerkschaft haben sich auch auf eine Friedenspflicht bis zum 3. März geeinigt. Damit sind in den nächsten fünf Wochen Streiks bei der Bahn nach aktuellem Stand kein Thema. In die Zeit fällt auch der Straßenkarneval vom 8. bis 13. Februar, an dem die Züge vor allem im Rheinland für gewöhnlich sehr voll sind.