Wo stehen am Freitag Bus und Bahn still?

Wieder müssen Bürgerinnen und Bürger mit Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen. Am Freitag streiken allerdings nicht die Lokführer der GDL , sondern die Beschäftigten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Dazu hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. t-online zeigt, wo gestreikt wird.

Beinahe alle Bundesländer sind laut Verdi betroffen. Nur in Bayern streikt die Gewerkschaft nicht, da im Freistaat aktuell keine Tarifverhandlungen anstehen.

Verdi verhandelt in diesen Bundesländern die Flächentarifverträge über die Arbeitsbedingungen in den ÖPNV-Unternehmen für rund 90.000 Beschäftigte. Hinzu kommen die Haustarifverträge der Hamburger Hochbahn und der VHH. In Brandenburg, dem Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden außer den Arbeitsbedingungen auch die Löhne und Gehälter der Beschäftigten verhandelt.