Elon Musk will die Effizienz seiner Tesla-Fabrik in Texas steigern. Dazu greift er zu umstrittenen Methoden. Seine Angestellten sollen in der Fabrikhalle schlafen, berichtet "yahoo finance". Musk will sein neues Tesla-Modell wohl schnellstmöglich auf den Markt bringen, um die Elektrofahrzeuglandschaft neu definieren.