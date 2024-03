Aktualisiert am 04.03.2024 - 11:51 Uhr

Aktualisiert am 04.03.2024 - 11:51 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Lokführergewerkschaft GDL kündigt neue Bahnstreiks an

Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn will die Lokführergewerkschaft GDL erneut streiken. Zunächst sollen die Mitglieder die Arbeit für 35 Stunden niederlegen.

Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen weiteren Streik im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn angekündigt. Der Ausstand solle 35 Stunden dauern und im Personenverkehr am Donnerstag um 2.00 Uhr beginnen, sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Montag. Im Güterverkehr soll der Streik bereits am Mittwochabend um 18 Uhr starten.