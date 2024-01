Doch dieses Gesetz kommt bei der Bahn nur in Teilen zum Tragen, denn die EVG ist zwar mit Blick auf den gesamten Konzern die größere Gewerkschaft, allerdings spaltet sich das Unternehmen in 302 Betriebe auf. Nach Angaben der EVG gelten in 284 davon ihre Verträge, die der GDL in 18. Da die Deutsche Bahn aber nicht abfragen darf, ob Mitarbeiter einer Gewerkschaft angehören, findet diese Zuteilung nach Angaben der Bahn aufgrund von Schätzungen statt.

Kein Wunder also, dass die Gewerkschaften jeweils versuchen, die Lage zu ihren Gunsten zu nutzen und um Mitglieder zu werben. So betont die EVG gerne ihre größere Zuständigkeit. GDL-Chef Weselsky hingegen bezeichnet die Konkurrenz-Gewerkschaft oftmals als "handzahm".

Platzeck und Ramelow sind gern gesehene Helfer

In jüngerer Vergangenheit übernahmen auch der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow (Linke) und der ehemalige Ministerpräsident von Brandenburg, Matthias Platzeck (SPD), mehrfach diese Aufgabe. So schlichteten sie als Duo die Tarifstreitigkeiten zwischen GDL und Bahn in den Jahren 2015 und 2017. Der Fahrgastverband Pro Bahn forderte in dieser Woche bereits, Platzeck auch dieses Mal wieder zur Hilfe zu rufen. Allerdings gibt es keine Pflicht, in ein Schlichtungsverfahren einzutreten, sondern die Konfliktparteien müssen sich darauf verständigen und das ist bislang nicht passiert.