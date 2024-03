Der Brandanschlag auf einen Strommast nahe dem Tesla-Werk in Grünheide führt nicht nur beim Autobauer zu Problemen: Auch Edeka meldet Störungen in einem Logistikzentrum.

Nach dem Stromausfall in der Region Grünheide wegen eines Brandanschlags auf einen Strommast ist auch der Betrieb in einem großen Logistikzentrum der Handelskette Edeka gestört. Das teilte eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch mit. Demnach konnten Supermärkte von dem Zentrum in Freienbrink, das seit Dienstag vom Stromausfall betroffen ist, nur eingeschränkt beliefert werden.