Der E-Autobauer Tesla will wohl doch keine preisgünstigen Modelle auf den Markt bringen. Das haben Insider mitgeteilt, doch der Firmenchef widerspricht.

Der US-Autobauer Tesla hat Insidern zufolge sein Vorhaben begraben, ein preisgünstiges Elektro-Auto für den Massenmarkt zu bauen. Zwei mit den Plänen vertraute Personen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, sie hätten von der Entscheidung in einem Meeting mit Mitarbeitern erfahren. Einer der Insider sagte, das Treffen habe es bereits Ende Februar gegeben.

An der Börse kamen diese Informationen nicht gut an. Die Tesla-Aktie fiel um drei Prozent. Es war eine ohnehin schwache Woche für Anleger. Zunächst hatten enttäuschende Auslieferungszahlen den Kurs gedrückt.

Mit dem Kursrutsch vom Freitag hat sich die Tesla-Aktie seit Juli 2023 um mehr als 40 Prozent verbilligt, was einem Verlust beim Börsenwert von rund 400 Milliarden Dollar entspricht. Dennoch ist die Marktkapitalisierung mit rund 545 Milliarden Dollar immer noch weit höher als etwa der kombinierte Wert der drei nächst wertvollsten Hersteller Toyota, Porsche und Mercedes.

Musk dementiert Aussagen

Die Insider sagten, sie würden nicht alle Gründe für die Entscheidung zu der Absage kennen. Die Kehrtwende wird aber zu einem Zeitpunkt bekannt, an dem Tesla weltweit im scharfen Wettbewerb mit Rivalen aus China steht, die den Markt zum Teil mit Autos für nur 10.000 Dollar fluten.

Günstiges Modell seit Jahren Thema

Musk hat über Jahre immer wieder erklärt, Tesla wolle erschwingliche Elektroautos für die breite Masse bauen. Sein erster "Masterplan" aus dem Jahr 2006 sah vor, zunächst Luxusmodelle zu produzieren und dann mit den Gewinnen ein "preiswertes Familienauto" zu finanzieren. Das derzeit günstigste Tesla-Modell, die Limousine Model 3, kostet in den USA etwa 39.000 Dollar. Das "Billig"-Modell, manchmal "Model 2" genannt, sollte bei etwa 25.000 Dollar beginnen. Erst im Januar hatte Musk gesagt, Tesla wolle die Produktion dieses Modells in Texas in der zweiten Jahreshälfte 2025 aufnehmen.