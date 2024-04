Deutscher Brillen-Erbin auf der Liste

Ganz oben stehen die Brüder Mistry. Sie kommen aus Irland , sind 25 und 27 Jahre alt und sollen nach Angaben von "Forbes" jeweils 4,9 Milliarden Vermögen haben. Auch das stammt nicht aus eigenen Unternehmungen, sondern aus Anteilen an der Firma Tata Sons, einem indischen Konglomerat. Diese hatte zuvor der Vater der beiden gekauft, der 2022 verstorben war. Auch der 19-jährige Italiener Clemente Del Vecchio hat geerbt. Und die einzige Deutsche auf der Liste ist Sophie Luise Fielmann, 29, die nach dem Tod ihres Vaters Günter Fielmann im Januar einen Teils des Vermögens des Brillen-Unternehmers in den Händen hält.

Trend zu Vermögenstransfers zwischen Generationen

Für das "Forbes"-Magazin manifestiert sich ein klarer Trend. "Diese Erbschaften verdeutlichen den Beginn eines seit langem erwarteten generationenübergreifenden Vermögenstransfers unter den alternden Bevölkerungen in aller Welt", heißt es in dem Bericht über die jungen Reichen. In den Vereinigten Staaten besitzen demnach die Baby-Boomer und Ältere (die 1964 oder früher Geborenen) nach Angaben der Federal Reserve 95,9 Billionen Dollar von insgesamt 147,1 Billionen Dollar an Haushaltsvermögen. Es wird erwartet, dass jedes Jahr Billionen den Besitzer wechseln, wenn die wohlhabenden älteren Menschen sterben und ihr Vermögen den Nachkommen hinterlassen.