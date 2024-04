Gute Nachrichten für Fluggäste und Angestellte: Der Tarifstreik in der Luftsicherheit ist beigelegt. Streiks sind damit vorerst vorbei.

Für die rund 25.000 Luftsicherheitskräfte an den deutschen Flughäfen gibt es eine Tariflösung. Die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber haben den Schlichterspruch nach mehrtägigen Verhandlungen angenommen, wie sie am Montag berichteten.

Als Schlichter hatte der frühere Bremer Finanz-Staatsrat Hans-Henning Lühr (SPD) am Wochenende hinter verschlossenen Türen die unterschiedlichen Positionen unter einen Hut gebracht.

Worauf wurde sich verständigt?

Am Ende kamen Gehaltserhöhungen in drei Stufen zwischen 13,1 und 15,1 Prozent in einem Zeitraum von 15 Monaten heraus, wie der Arbeitgeberverband BDLS berichtete. Der Tarifvertrag soll bis Ende März 2025 laufen.