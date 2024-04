Aktualisiert am 15.04.2024 - 12:06 Uhr

Tesla will weltweit mehr als zehn Prozent der Stellen streichen

Die Entlassung wĂŒrden es dem Unternehmen "ermöglichen, schlank, innovativ und hungrig fĂŒr den nĂ€chsten Wachstumsphasenzyklus zu sein", schreibt Musk laut "Eletrek" in der Mitteilung an die Belegschaft. Das Unternehmen sei schnell gewachsen und habe sich durch den Bau zahlreicher Fabriken weltweit immer weiter vergrĂ¶ĂŸert. "Aufgrund dieses schnellen Wachstums kam es in bestimmten Bereichen zu einer Dopplung von Rollen und Aufgaben", erklĂ€rt der Konzernchef.