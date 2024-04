Für Holger Eichele, den Geschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, ist Deutschland noch immer ein einzigartiges Land in der Bierproduktion. Im Gespräch mit t-online erläutert Eichele, wie deutsches Bier international gesehen wird, wodurch man sich gegen andere Konkurrenten abgrenzt und ob die "Bierflation" beendet ist oder nicht.

Holger Eichele: Ehrlich gesagt, es ist ein fast normaler Arbeitstag für uns, nur dass das Telefon eben nicht stillsteht – jeder will etwas über Bier wissen.

Keine Zeit also für ein gemeinsames Feierabendbier?

Nein, leider nicht, aber das holen wir vielleicht am Wochenende nach.

Die Preise für Bier sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Wie steht es aktuell um die "Bierflation"?

Im Vergleich zu Lebensmitteln insgesamt hat sich Bier in den vergangenen Jahren nur gering verteuert. Bier bleibt als Nationalgetränk erschwinglich, trotz Preiserhöhungen. Wir liegen preislich wirklich im grünen Bereich. Und auch im Vergleich zu anderen EU-Staaten ist Bier in deutschen Kneipen und Supermärkten sehr günstig. Eine Inflation beim Bierpreis sehe ich nicht. Trotzdem: Die Preise müssen mittel- bis langfristig eher noch steigen, um die Zukunft der Brauereien zu sichern.

Wie sehen Sie die Zukunft kleiner und mittelständischer Brauereien in Deutschland angesichts der wachsenden Popularität von Craft-Bieren und internationalen Brauereikonzernen?

Deutschland ist das Land der Familienbrauereien. Das macht uns einzigartig. In keinem anderen europäischen Land gibt es so viele erfolgreiche Privatbrauereien. Wir haben eine riesige Vielfalt und viele starke lokale und regionale Marken – übrigens auch bei Craftbier. Klar, die Zeiten sind hart, aber die Brauereien halten tapfer durch. Viele Familien brauen in der siebten oder achten Generation – die haben schon ganz andere Zeiten erlebt.