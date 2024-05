Deutschlands Haltung im Ukraine-Konflikt jedoch ist klar: Wir werden die Ukraine "so lange wie nötig" unterstützen, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in der Regierungserklärung zum Europäischen Rat am 13. Dezember 2023.

Die Bundesregierung hat der Ukraine bereits Hilfen im Gesamtwert von rund 30 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, als humanitäre Unterstützung, direkte Zahlungen oder in Form von Waffen.

Das bisher größte militärische Unterstützungspaket hat die Bundesregierung im Mai 2023 auf den Weg gebracht: Die Bundesregierung lieferte Kampf- und Schützenpanzer, Luftabwehrsysteme, Waffen und Artilleriemunition im Wert von mehr als 2,7 Milliarden Euro.

Umsatz und Gewinn steigen

Rheinmetall profitiert, wenn Staaten – aus welchen Gründen auch immer – aufrüsten und die Bundesregierung eine Exportgenehmigung erteilt. Seit dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine im Februar 2022 ist Deutschland nach den USA weltweit das größte Geberland.

Der Rüstungskonzern konnte in dieser Zeit nicht nur Umsatz und Gewinn steigern, sondern auch seinen Börsenkurs verfünffachen. Lag der Kurs vor dem 24. Februar 2022 noch bei rund 94 Euro, liegt er heute bei 525 Euro.

Allein im ersten Quartal 2024 ist der Umsatz laut eigenen Angaben der Waffenschmiede in der Munitionssparte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 70 Prozent auf 362 Millionen Euro gestiegen. Seit Anfang 2022 stieg der Auftragsbestand um rund 10 Milliarden Euro auf 24 Milliarden Euro, der Umsatz soll in diesem Jahr 10 Milliarden Euro erreichen. Damit wäre er fast doppelt so hoch wie im Jahr 2021, also vor dem Ukraine-Krieg (5,7 Milliarden Euro).

Die Rheinmetall AG wurde am 20. März 2023 in den Dax aufgenommen und zählt damit zu den 40 wertvollsten Unternehmen Deutschlands. Die Aktie ist damit Teil vieler Aktienfonds, die den deutschen Leitindex nachbilden, unter anderem sogenannte ETFs (Exchange Traded Funds), die per Definition den Leitindex nachbilden. Große Geldgeber und institutionelle Investoren wie Pensionsfonds und Versicherungen kaufen also Rheinmetall-Aktien, ebenso haben viele Privatanleger vermutlich mittlerweile Rheinmetall im Portfolio.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall beträgt 22,5 Milliarden Euro. Was Marktkapitalisierung ist, lesen Sie hier. Nach Börsenwert belegt der deutsche Rüstungskonzern weltweit Platz 16. General Electric, Raytheon Technologies, Airbus, Lockheed Martin und Boing liegen mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden Dollar auf den vordersten Plätzen.