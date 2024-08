Meiste Ware in die USA

In den ersten sechs Monaten des Jahres sind Deutschlands Exporte nach Polen höher ausgefallen als nach China. Darauf wies am Freitag der Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft hin. Er wertete vorläufige Daten des Statistischen Bundesamtes aus, das die endgültigen Werte am Montag veröffentlichen wird.