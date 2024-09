Der Vizepräsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Stefan Kooths, hat Bundeskanzler Olaf Scholz für seine Wortwahl in Bezug auf die geplante Rentenreform scharf kritisiert. "Es tut der Debatte – zumal in einem so wichtigen Thema – nie gut, die Überbringer unliebsamer Botschaften zu verunglimpfen", sagte Kooths t-online. Scholz hatte in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" den Einwand zurückgewiesen, durch das Rentenpaket II würden vor allem jüngere Generationen belastet.