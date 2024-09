Wer kennt sie nicht? Die bunten Frischhaltedosen des US-Herstellers Tupperware dürfen in kaum einem Haushalt fehlen. Ihren Siegeszug nahmen die Plastikschüsseln schon in den Fünfzigerjahren, als umtriebige Hausfrauen bei sogenannten "Tupperware-Partys" damit begannen, die Ware an Freundinnen und Bekannte zu vermarkten. Mit den luftdichten Dosen, so das Hersteller-Versprechen, blieben die Lebensmittel lange frisch.