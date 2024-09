Bereits seit Wochen war in Branchenkreisen darüber gerätselt worden: Jetzt hat das Management beim Warenhauskonzern Globus den Verkauf mehrerer Filialen bekannt gegeben. Laut Pressemitteilung trennt sich das Familienunternehmen nach Verlusten von fünf seiner bisher 65 Filialen in Deutschland.

Demnach gehen die betroffenen Häuser an den Konkurrenten Kaufland . Nach Globus-Angaben gehören die Geschäfte in Bedburg bei Köln , Chemnitz, Essen, Neubrandenburg und Wesel dazu. Der Verkauf müsse allerdings noch vom Bundeskartellamt genehmigt werden, heißt es weiter.

Wirtschaftlicher Misserfolg soll den Ausschlag gegeben haben

Der Grund, die entsprechenden Standorte zu veräußern: Kunden sollen das Verkaufskonzept nicht in dem Maße angenommen haben, wie zuvor erhofft. Neben einem Lebensmittelvollsortiment bietet Globus dort wie in all seinen Märkten auch eigene Gastronomie, Bäckerei und Metzgerei an. Es habe sich aber gezeigt, dass sich die nun zum Verkauf stehenden Warenhäuser "nicht wirtschaftlich betreiben lassen", teilte eine Unternehmenssprecherin mit.