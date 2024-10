Die Schufa ist eine wichtige Auskunft für kreditgebende Institutionen. Dies können Banken, Kreditkartenunternehmen, aber auch viele Handelsunternehmen sein. Letztere bieten oftmals Ratenkredite als Alternative zur sofortigen Bezahlung an. In Deutschland ist für jede Kreditgewährung eine Schufa-Auskunft erforderlich. Oftmals führen jedoch Negativmerkmale zu einem niedrigen Score-Wert und machen eine Kreditgewährung unmöglich. Wie kann also dennoch ein Auto finanziert werden?