Fiebersaft, Ibuprofen und Co.

In Deutschland gibt es derzeit bei etwa 500 Medikamenten Lieferengpässe. Ein entsprechendes Gesetz zeigt offenbar kaum Wirkung, berichtet ein Manager.

Derzeit gibt es in Deutschland bei etwa 500 Medikamenten Lieferengpässe. Viele dieser Produkte stammen aus dem Ausland, vor allem aus China und Indien. Die Bundesregierung wollte die Lieferkrise mit einem Gesetz in den Griff bekommen. Das aber funktioniert nur bedingt, wie der Pharmaunternehmer Josip Mestrovic berichtet. Seine Firma Zentiva stellt Kinderarzneimittel wie Fiebersäfte her.