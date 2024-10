Ein Jahr ist es her, dass Peek und Cloppenburg Insolvenz anmelden musste. Was hat sich seitdem getan und wie geht es dem Unternehmen heute?

Im März 2023 wurde bekannt, dass die altehrwürdige Bekleidungshauskette Peek und Cloppenburg (P&C), deren Anfänge bis ins Jahr 1869 zurückreichen, Insolvenz anmelden musste. Grund für die Insolvenz der Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG waren laut dem Geschäftsführer Steffen Schüller die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die durch den Ukraine-Krieg gestiegenen Energiekosten. Insgesamt habe das Unternehmen Verluste in dreistelliger Millionenhöhe gemacht, so Schüller weiter.