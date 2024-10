Im anhaltenden Handelsstreit mit der Europäischen Union hat China Strafzölle auf Weinbrand (Brandy) aus Europa angekündigt. Ab Freitag müssten Importeure von Weinbrand aus der EU entsprechende Garantien beim chinesischen Zoll hinterlegen, teilte das Handelsministerium in Peking am Dienstag mit. Das betrifft zuvorderst Cognac – ein Weinbrand, der aus Weißweinen aus der Region um die gleichnamige Stadt in Westfrankreich gewonnen wird.

Zu der exakten Höhe machte das Ministerium keine Angaben. Es betonte, der Betrag orientiere sich an vom Zoll genehmigten Preisen sowie an Einfuhrsteuern.

Die EU will das nicht hinnehmen und zieht gegen die chinesischen Strafzölle vor die Welthandelsorganisation (WTO). Die chinesischen Maßnahmen seien "unbegründet", teilte der Kommissionssprecher Olof Gill am Dienstag mit.

Bisher nur Drohungen, keine Zölle

Frankreich besonders betroffen

Die nun verhängten vorläufigen Anti-Dumping-Maßnahmen in Bezug auf Weinbrand treffen insbesondere Frankreich. Frankreich ist ins Visier der Führung in Peking geraten, da es Zölle auf in China hergestellte Elektroautos unterstützt. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte hingegen entschieden, dass Deutschland am Freitag in Brüssel gegen die Verhängung von Strafzöllen stimmte.