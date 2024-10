Busfahrer sind schwer zu finden

Die DB SEV könne sich gut vorstellen, künftig noch mehr Ausfälle mit eigenen Bussen zu kompensieren, so Nostitz. Denn aktuell werden lediglich fünf bis zehn Prozent der Ausfälle mit eigenen Fahrzeugen von Regiobus abgedeckt. Einem Ausbau der eigenen Flotte könnte allerdings der Fachkräftemangel in die Quere kommen. "Fahrer sind teils schwerer zu organisieren als Busse", sagt Nostitz. Für den Ersatzverkehr der Riedbahn musste die Bahn bereits im Ausland Busfahrer anwerben.

Nostitz: Kosten um 100 Prozent gestiegen

Insgesamt seien die Kosten in den vergangenen zwei, drei Jahren um 100 Prozent gestiegen. Das hänge mit höheren Sprit- und Lohnkosten, aber auch einem geringen Angebot bei erhöhter Nachfrage zusammen. Im Fernverkehr muss die Bahn als Unternehmen für die Kosten aufkommen. Im Nahverkehr sind die Kommunen verantwortlich, und die Erstattung ist in den jeweiligen Verkehrsverträgen geregelt. Hinzu kommt für die Bahn die Erstattung der Hotel- und Taxikosten in all jenen Fällen, in denen entweder kein Schienenersatzverkehr bereitgestellt werden kann oder gar nicht erst vorgesehen ist, etwa bei durch Verspätung verpassten Anschlüssen.