Viele Deutsche fühlen sich vom schnellen Wandel in der Arbeitswelt überwältigt. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage des Berufsnetzwerks LinkedIn, die t-online vorab vorliegt; darin gaben 70 Prozent der Befragten an, überfordert zu sein.

Kein Wunder: Tiefgreifende Veränderungen sind an der Tagesordnung. Seit der Corona-Pandemie hat Arbeiten im Homeoffice oder komplett remote an Beliebtheit gewonnen, aber auch bekannte Muster im Arbeitsalltag aufgebrochen. Hinzu kommt die Skepsis vieler Chefs. Zuletzt nahmen viele große Konzerne, darunter Amazon, ihre Regelungen wieder zurück . Mit der schnellen Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) verändern sich nun auch immer mehr Arbeitsinhalte. Das ist für viele Menschen mit Sorgen um ihren Arbeitsplatz verbunden.

Jüngere haben mehr Angst

Nahezu die Hälfte der Befragten (45 Prozent) gab an, sie fürchte den beruflichen Anschluss zu verlieren. Besonders groß sind die Ängste unter jüngeren Menschen. Befragte, die zwischen 1996 und 2010 geboren wurden und somit zur Generation Z zählen, gaben zu 46 Prozent an, sich Sorgen zu machen. Bei den etwas älteren Millennials (Jahrgänge 1980 bis 1995) machen sich sogar 49 Prozent Sorgen um ihre berufliche Zukunft.

Hybride Arbeit erschwert Kommunikation

Einige Veränderungen sind dabei allerdings auch jetzt schon spürbar. So sehen es 30 Prozent der Befragten als Herausforderung, erfolgreich remote zu arbeiten. Dabei sieht ein Viertel die größte Schwierigkeit darin, effizient zu kommunizieren. Das erschwere die Absprachen im Team. Auch die Integration von KI in den Arbeitsalltag betrachten 26 Prozent als Herausforderung. Dieser Anteil dürfte in den kommenden Jahren noch steigen, da immer mehr Firmen auf den Einsatz von KI setzen.

Das ist auch vielen Arbeitnehmern schon bewusst. Jeder Dritte gab an, dass kontinuierliches Lernen immer wichtiger werde. Knapp die Hälfte (48 Prozent) sagte zudem, dass Berufserfahrung allein nicht mehr ausreiche, um in der modernen Arbeitswelt voranzukommen. 58 Prozent greifen deswegen verstärkt auf Fortbildungen zurück. Das kann LinkedIn auch anhand weiterer Daten bestätigen, denn die Plattform bietet auch eigene Weiterbildungskurse für Nutzer an. Nach Unternehmensangaben sind die Abrufzahlen für Kurse, in denen es um KI geht, im vergangenen Jahr um 117 Prozent gestiegen.