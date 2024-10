Die steirische Modedesignerin Lena Hoschek hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung für ihr Unternehmen beim Handelsgericht Wien beantragt. Die Entscheidung sei aufgrund "drastisch veränderter Rahmenbedingungen" wie der Corona-Pandemie und anhaltender Lieferschwierigkeiten notwendig geworden, so Hoschek in einer Mitteilung. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent angeboten.