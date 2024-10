Schwaches China-Geschäft lässt Mercedes-Gewinn einbrechen

Aktualisiert am 25.10.2024 - 07:55 Uhr

Aktualisiert am 25.10.2024 - 07:55 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Rückschlag für Mercedes: Der Gewinn des deutschen Autobauers ist eingebrochen. Das liegt vor allem an China.

Der Autobauer Mercedes-Benz hat im dritten Quartal wegen schwacher Verkäufe von Luxusautos in China einen Gewinneinbruch erlitten. Das Betriebsergebnis (Ebit) sackte von Juli bis September um fast die Hälfte auf 2,5 Milliarden Euro ab, wie der Dax-Konzern am Freitag mitteilte.

Im Kerngeschäft Pkw brach der bereinigte operative Gewinn mit einem Minus von 64 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro noch stärker ein, sodass die Rendite mit 4,7 Prozent nicht einmal halb so hoch war wie vor Jahresfrist (12,4 Prozent). Zur Erklärung verwies Mercedes auf das herausfordernde Marktumfeld und den harten Wettbewerb, "insbesondere in China".

Finanzchef Harald Wilhelm kündigte an, noch entschiedener die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. "Die Finanzergebnisse des dritten Quartals entsprechen nicht den Ansprüchen, die wir bei Mercedes-Benz an uns selbst haben", erklärte er. Trotz der schwierigen Zeiten sei es gelungen, solide Barmittel zu erwirtschaften. Der Cashflow lag mit 2,4 Milliarden Euro etwas über dem Vorjahresniveau.

Gewinnziel war bereits gesenkt worden

Das Unternehmen hatte wegen des sich abzeichnenden schwachen Quartalsergebnisses im September das Gewinnziel von Mercedes-Benz Cars für dieses Jahr erneut gesenkt. Die Rendite der Sparte wird nur noch auf 7,5 bis 8,5 Prozent taxiert, nach 12,6 Prozent im vergangenen Jahr. Das konzernweite Betriebsergebnis soll 2024 um mehr als 15 Prozent schrumpfen, nach knapp 20 Milliarden Euro im Vorjahr. Auch den Ausblick für den Umsatz passten die Schwaben nach unten an: Er soll nun leicht sinken statt das Vorjahresniveau zu erreichen.

In China hält sich die betuchte Kundschaft wegen der Krise am Immobilienmarkt bei der Anschaffung von Top-Modellen wie S-Klasse und Maybach nach jahrelangem Boom stark zurück. Damit hat sich der Absatzmix im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich verschlechtert. Die Verkaufszahl von Pkw war nach neun Monaten mit 1,46 Millionen Fahrzeugen nur 4,3 Prozent niedriger, während der Betriebsgewinn mit 44 Prozent zehnmal so stark sank. "Eine schwächere Preisdurchsetzung und ein unvorteilhafterer Produktmix" verursachten den Rendite-Einbruch, erklärte Mercedes. Modellwechsel dämpften außerdem die Verkäufe.