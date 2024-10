Aktualisiert am 28.10.2024 - 11:06 Uhr

Die Ölpreise sind am Montag deutlich gefallen. Am Wochenende hatte Israel zwar einen Vergeltungsangriff auf den Iran unternommen, dieser war aber weniger umfangreich ausgefallen als zuletzt teils befürchtet. Zudem mahnte Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei überlegtes Handeln an. Die Furcht vor einer weiteren Eskalation der Lage im Nahen Osten nimmt damit erst einmal laut Marktbeobachtern ab.