Europäische Hersteller kommen nicht gegen die stark subventionierten chinesischen E-Autobauer an. Frankreich will daher einen Kaufbonus einführen.

Frankreich hatte zu Anfang des Jahres einen Kaufbonus für E-Autos eingeführt, der an die CO2-Emissionen bei der Produktion geknüpft ist. Eine Reihe von in China produzierten Fahrzeugen kann so nicht von der staatlichen Förderung profitieren.