Aktualisiert am 14.11.2024 - 17:16 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die Rente ist einer der Bereiche, in denen die "Wirtschaftsweisen" Einsparpotenzial sehen. Vor allem Frauen wären von Kürzungen betroffen.

Die "Wirtschaftsweisen", ein Sachverständigenrat deutscher Wirtschaftsprofessoren, haben in ihrem Jahresgutachten grundlegende Reformen bei den Staatsausgaben gefordert. Diese betreffen zum großen Teil die Sozialausgaben.

"Nur wenn der Anstieg der Sozialausgaben gedämpft wird, kann erreicht werden, dass Mindestquoten (etwa für Bildungs- oder Verteidigungsausgaben) auch langfristig eingehalten werden können", heißt es in dem 424-Seiten-Papier, das am Mittwoch der Bundesregierung übergeben wurde.

Bei den Vorschlägen, was eingespart oder geändert werden soll, wird ein Bereich besonders genannt: die Rente. Wichtige Reformen betreffen die gesetzliche Rentenversicherung, wo "insbesondere das Renteneinstiegsalter an die Entwicklung der ferneren Lebenserwartung gekoppelt werden sollte und der Anstieg der Bestandsrenten gedämpft werden könnte", schreibt der Sachverständigenrat in seinem Jahresgutachten.