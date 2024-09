Sie reden etwa von der Rente. Was müsste da konkret passieren?

Die Wissenschaft mahnt schon lange Rentenreformen an. Das Rentenalter sollte an die erwartete Lebenserwartung gekoppelt werden. Die jährliche Anpassung der Bestandsrenten könnte man an die Inflation koppeln anstatt an die Löhne. Die Einführung einer attraktiven kapitalgedeckten Rentenversicherung könnte mittelfristig das Umlagesystem ergänzen. Und Wahlgeschenke, wie etwa die Mütterrente oder die Rente mit 63, müsste man hinterfragen. Wir brauchen Spielräume im Haushalt, für Zukunftsausgaben und für die Verteidigung. Und in den Ländern höhere Ausgaben in der Bildung – gerade im frühkindlichen Bereich und in der Grundschule muss mehr geschehen. Wenn nicht alle die gleichen Chancen haben, erodiert die soziale Marktwirtschaft.

Trauen Sie das der Ampel noch zu?

Nein. Die Ampel steckt fest. Nach dem Rücktritt der Grünen-Spitze wird es nicht leichter werden. Die FDP ringt mit den Ergebnissen der Wahlen im Osten. Und der Kanzler fällt nicht dadurch auf, dass er vorprescht. Man muss auf ein Wunder hoffen.

Was erwarten Sie von einer neuen Bundesregierung?

Einer neuen Regierung muss es gelingen, die Menschen in der Breite mitzunehmen – wir brauchen im Land Zusammenhalt und den Willen, die Herausforderungen zu meistern. Lange hat die Bedrohung im Kalten Krieg, dann die Wiedervereinigung uns in Deutschland hinter einem Ziel vereint. Es gab Differenzen, um die in der Sache hart gestritten wurde, aber mit Lösungswillen. Rebellen von damals haben sich in die Mitte des politischen Spektrums vorgearbeitet. So ist es nicht mehr. Bei wichtigen Themen sind wir polarisiert – etwa beim Ukraine-Krieg oder der Migration.

Wie kann ein solches Narrativ aussehen?

Es braucht in Deutschland eine gemeinsame Fortschrittserzählung. Die AfD und das BSW bieten sehr einfache Lösungen auf, die am Ende nicht tragen würden. Aber das engt den Spielraum der demokratischen Parteien in der Mitte scheinbar ein. Irgendjemand muss den Mut finden, den Menschen reinen Wein einzuschenken: Wir müssen durch ein Tal, um wieder auf den Berg zu kommen – und das Tal wird umso tiefer, je länger wir warten und uns etwas vormachen. Das politische Risiko, die Menschen mitzunehmen ist vielleicht gar nicht so hoch im Vergleich zum "weiter so" – denn ein Erstarken der Ränder ist auch kein rosiges Szenario und ein Tal, aus dem man vielleicht nicht so schnell wieder rausfindet. Die Hoffnung bleibt, dass sich jemand traut.