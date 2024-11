Aust (78) hört zum Jahreswechsel als Herausgeber auf, bleibt aber Autor des Hauses. Seit 2014 ist er in der Herausgeberposition für die Welt-Gruppe tätig. Aust zählt zu den bekanntesten Journalisten Deutschlands. Er war viele Jahre für das ARD-Format "Panorama" tätig, er baute "Spiegel TV" auf und war über Jahre an der Spitze des Nachrichtenmagazins. Er stieg später beim Nachrichtensender N24 ein, der Teil des Springer-Konzerns wurde. Sein Wechsel zu Springer hatte manchen in der Branche verwundert, weil viele Aust bei eher linksorientierten Medien verortet hatten.

Poschardt verliert Position als Chefredakteur

Außerdem führt der Konzern für die "Welt am Sonntag" wieder den Chefredakteursposten ein. Dieser war erst in diesem Jahr abgeschafft worden, ausgelöst dadurch, dass Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld zum Medienunternehmen Media Pioneer von Gabor Steingart – Springer hält dort Anteile – wechselte. Seither gab es mit Jacques Schuster (59) einen Verantwortlichen für die Sonntagszeitung. Der Journalist wird Chefredakteur des Blattes.

Springer äußert sich nicht zu möglichem Stellenabbau

Konzern will für Werbekunden attraktiver werden

Mit der neuen Dachmarke will der Konzern auch in der für die Medienbranche wichtigen Werbewirtschaft, die in Deutschland etwa im Bereich TV schon länger schwächelt, im Premium-Segment punkten. Der Springer-Konzern spricht von neuen Kommunikationslösungen, "die es so auf dem deutschen Medienmarkt bisher nicht gibt". Chef der Premium-Gruppe wird der Springer-Manager Peter Würtenberger (58).