Schaeffler-Werk in Stuttgart (Symbolbild): Der Autozulieferer schließt zwei Werke. (Quelle: Fotostand / K. Schmitt via www.imago-images.de)

In England und Österreich schließt der Autozulieferer Schaeffler zwei Werke. Mehrere Tausend Arbeitsplätze sind betroffen.

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat seine Pläne für den Abbau von 4.700 Arbeitsplätzen in Europa konkretisiert. In Österreich wird der Betrieb in Berndorf eingestellt, wo derzeit Radlager, Radnabenmodule und Getriebelager hergestellt werden. Dies betrifft insbesondere Produkte für Lastwagen, Traktoren und Baumaschinen.