IG Metall beginnt mit Warnstreiks in allen VW-Werken

Streikende bei VW in Zwickau (Archivbild): In dieser Woche ruft die Gewerkschaft IG Metall die Werktätigen zu Warnstreiks auf. (Quelle: Hendrik Schmidt)

Krise bei Volkswagen: Die Gewerkschaft IG Metall ruft zum Streik an allen Standorten auf. Die Aktionen beginnen am Morgen im Osten.

Die IG Metall hat ab Montag zu Warnstreiks in allen Volkswagen-Werken aufgerufen. Die Arbeit soll je nach Schicht für Kundgebungen oder Demonstrationen unterbrochen werden, wie die Gewerkschaft mitteilte. Ausgenommen ist nur das Werk in Osnabrück aufgrund eines anderen Tarifvertrags.

Beginnen soll der Ausstand um 9.30 Uhr in Zwickau, ab 10 Uhr folgen Wolfsburg und weitere Standorte, wie die Gewerkschaft mitteilte. Betroffen sind neben Zwickau und Wolfsburg die Werke in Hannover, Emden, Kassel-Baunatal, Braunschweig, Salzgitter und Chemnitz sowie die "Gläserne Manufaktur" in Dresden.