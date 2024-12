Kontra

Nein, Musk und Milei taugen nun wirklich nicht als Vorbilder

Deutschland ist in einer wirtschaftlichen Krise, das stimmt. Allerdings taugen Elon Musk und Javier Milei mit ihrer anarchokapitalistischen Agenda nun wirklich nicht als Vorbilder, um diese Krise zu lösen. Schauen wir doch einmal auf die Bilanz des Argentiniers, der den Staat als Feind bezeichnet und seit etwa einem Jahr im Amt ist.

Die Hyperinflation hat Milei erfolgreich bekämpft, im Außenhandel erwirtschaftet Argentinien mittlerweile einen Überschuss. Doch zu welchem Preis?

In einem Jahr mit Milei als Präsident ist die Armutsrate in Argentinien von 45 auf 53 Prozent gestiegen. Die Weltbank prognostiziert einen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts um dreieinhalb Prozent. Hunderttausende gestrichene Arbeitsplätze haben dazu geführt, dass immer mehr Menschen in die Armut rutschen. Das kritisiert sogar die Friedrich-Naumann-Stiftung, die Christian Lindners FDP nahesteht.

Mileis und Musks Politik ist nicht nur von einer tiefen Verachtung für den Staat geprägt, sondern auch vom Sozialdarwinismus und einem Kulturkampf gegen alles, was in ihrer Vorstellung links oder "woke" ist. Der Markt ist alles, nur der Stärkere kann sich behaupten. Das ist die Politik, die Christian Lindner lobt – und sie umzusetzen, wäre in Deutschland möglicherweise sogar gegen die Verfassung. Denn das Grundgesetz definiert die Bundesrepublik als "demokratischen und sozialen" Bundesstaat. Ganz davon abgesehen: Kulturkampf darf kein Vorbild sein.

Natürlich sollte es kein Tabu sein, die Ideen von Musk und Milei zu diskutieren. Sinnvoll wäre allerdings, sich auf wirkliche Lösungen wie Investitionen in die marode Infrastruktur, die Sicherung respektive Schaffung von Arbeitsplätzen und einen echten Green New Deal zu konzentrieren – also in konkrete Maßnahmen, die das Land nach vorn bringen.