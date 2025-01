Im Dezember hat VW Stellenstreichungen angekündigt. Jetzt gibt es auch Informationen dazu, wie das Management an den Sparplänen beteiligt werden soll.

Wie Kilian gegenüber der "Braunschweiger Zeitung" weiter ausführt, soll auch der Vorstand an den Sparmaßnahmen beteiligt werden – mit einem größeren Prozentsatz als das einfache Management. Schon 2024 hat sich der Vorstand fünf Prozent weniger Gehalt ausgezahlt. Dabei blieb der Löwenanteil ihres Einkommens allerdings unangetastet: die Bonuszahlungen, die bei Vorstandsposten das einfache Gehalt deutlich übersteigen.

Gewerkschaften fordern kollektiven Verzicht

2023 verdienten die zehn Vorstandsmitglieder zusammen etwas mehr 45 Millionen Euro. VW-Chef Oliver Blume ist mit circa 10 Millionen Euro der am besten verdienende Vorstandsvorsitzende unter den Dax-Unternehmen. Auch deswegen erklärte IG Metall Chefin Christiane Benner schon Anfang Dezember bei einer Kundgebung in Wolfsburg : "Ich fordere von VW-Vorständen und Aktionären, mit gutem Beispiel voranzugehen und zu sagen: ‚Wir verzichten.‘"

Nach den vor Weihnachten vorgestellten Plänen werden in den kommenden Jahren 35.000 Stellen gestrichen. Das Ziel ist es, so die Produktionskapazität um ein Viertel zu verringern und in jedem Jahr 4 Milliarden Euro einzusparen.