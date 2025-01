Seuche in Brandenburg: Virustyp erkannt

Von t-online , sfk 12.01.2025 - 06:25 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Hofer KG ist eine österreichische Lebensmittelhandelskette. Das Logo ist identisch mit dem Logo der gesamten Unternehmensgruppe Aldi Süd, trägt aber den Schriftzug Hofer. (Quelle: IMAGO/Manfred Segerer/imago)

Das Logo kennt fast jeder Deutsche, aber warum steht da mancherorts Hofer statt Aldi? Die Antwort auf diese Frage gibt ein Unternehmenssprecher.

Die Discounter-Marke Aldi ist in Deutschland eine Institution, doch in Österreich und Slowenien tritt sie unter einem anderen Namen auf: Hofer. Dieser Unterschied geht auf die Historie der Unternehmensgruppe Aldi Süd zurück, die in beiden Ländern aktiv ist.

1968 nahm die Hofer KG als Teil der Unternehmensgruppe Aldi Süd ihre Geschäftstätigkeit in Österreich auf. Dabei übernahm das Unternehmen die bestehende Filialkette von Helmut Hofer in Österreich. "Aufgrund der Bekanntheit des Namens übernahmen die Märkte das erfolgreiche Geschäftskonzept von Aldi, behielten aber ihren etablierten Namen", erklärt ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage von t-online die Namensgebung in Österreich.

Warum wird auch in Slowenien der Name Hofer verwendet?

Hofer betreibt neben Österreich noch Filialen in Italien, Slowenien, Ungarn und der Schweiz. Während man in der Schweiz, Italien und Ungarn als Aldi auftritt, ist man in Slowenien als Hofer vertreten. Aber warum ist das so?

Bei Eintritt in ein neues Land geht die Unternehmensgruppe Aldi Süd grundsätzlich als Aldi an den Start, wie das Unternehmen mitteilt. Bei Slowenien wurde bewusst auf den Namen Hofer gesetzt. "Durch die geografische Nähe und die engen wirtschaftlichen sowie kulturellen Relationen zu Slowenien, finden uns die Kundinnen und Kunden dort auch unter dem Namen Hofer", heißt es in einem Statement des Unternehmens.