Flughafen-Sicherheitsfirma meldet Insolvenz an

Ein Dienstleister für Flughafensicherheit steckt seit wenigen Tagen in einem Insolvenzverfahren. Betroffen sind mindestens sechs deutsche Flughäfen.

Die Flughafen-Sicherheitsfirma ESA Luftsicherheit & Service GmbH hat Insolvenz angemeldet. Das zuständige Amtsgericht Charlottenburg eröffnete am vergangenen Dienstag das vorläufige Insolvenzverfahren. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Berliner Rechtsanwalt Sebastian Laboga bestellt. Betroffen sind zahlreiche Mitarbeiter sowie Auftraggeber der Firma, darunter mehrere Flughäfen. Das berichten das Portal "luftsicherheit-nrw.de" und der NDR übereinstimmend.

Neben der ESA Luftsicherheit & Service GmbH ist auch die ESA Security Aviation GmbH & Co. KG von der finanziellen Schieflage betroffen. Bereits im Dezember 2024 hatte die Unternehmensgruppe ESA Luftsicherheit GmbH, zu der beide zuvor genannten Tochterfirmen gehören, Insolvenz angemeldet.

An mehreren Flughäfen im Norden und Süden für Sicherheit zuständig

Die betroffenen Unternehmen waren für Sicherheitskontrollen an mehreren Flughäfen in Deutschland zuständig, darunter Dortmund, Paderborn/Lippstadt, Lübeck, Rostock-Laage, Sylt und Friedrichshafen. Aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten wurden bereits im Sommer 2024 mehrere Aufträge entzogen, so "luftsicherheit-nrw.de".