Starbucks kündigt großen Stellenabbau an

Der US-Kaffeekonzern Starbucks baut seine Belegschaft deutlich um: 1.100 Mitarbeiter in der Zentrale verlieren ihren Job. Zudem werden Hunderte offene Stellen nicht besetzt, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Brian Niccol, Vorstandsvorsitzender des Konzerns, begründete die Maßnahme mit der Notwendigkeit, Unternehmensschichten und Überschneidungen zu beseitigen. So wolle der Konzern agiler werden und sich stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren. "Wir glauben, dass dies eine notwendige Veränderung ist, um Starbucks für zukünftigen Erfolg zu positionieren", erklärte Niccol.

Die aktuellen Entlassungen zählen zu den größten in der Unternehmensgeschichte. Bereits 2018 hatte Starbucks fünf Prozent der globalen Belegschaft abgebaut – damals rund 350 Angestellte. Die Nachricht wurde an der Börse positiv aufgenommen: Die Starbucks-Aktie stieg im frühen Handel auf 112,48 US-Dollar .

Umsatz geht zurück

Der Kaffee-Riese kämpft seit mehreren Quartalen mit sinkenden Umsätzen. Kunden greifen vermehrt zu günstigeren Alternativen oder meiden lange Warteschlangen. Niccol hat angekündigt, das ursprüngliche Café-Erlebnis von Starbucks wieder stärker in den Fokus zu rücken. Dazu sollen der Service beschleunigt und digitale Bestellmöglichkeiten verbessert werden.

Betroffene Mitarbeiter sollen bis Dienstag informiert werden und Abfindungen sowie Unterstützung beim Übergang erhalten. Zudem kündigte Starbucks an, bis Ende der Woche weitere strukturelle Änderungen zu kommunizieren.

Das Unternehmen beschäftigte 2023 rund 3.750 Mitarbeiter am Hauptsitz in Seattle sowie weitere Angestellte in Außenstellen weltweit.