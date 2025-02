Während die SDV Direct World in Dresden noch bis Ende März letzte Aufträge abarbeitet, wird die SDV Winter in Weidenberg bei Bayreuth bereits Ende dieser Woche geschlossen. Auch in der Holding stehen nur noch Abwicklungsarbeiten an, bevor der Verwertungsprozess beginnt. Das Unternehmen war auf Druckerzeugnisse mit Fokus auf Marketing spezialisiert und beschäftigte zuletzt rund 220 Mitarbeitende.