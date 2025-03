Mit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine im Februar 2022 veränderte sich die Realität nicht nur in Europa, sondern auch in Russland. Tausende junge Russen wurden zum Kriegsdienst eingezogen, und nachdem der Westen Russlands Kriegstreiberei mit Sanktionen konterte, wurde die russische Wirtschaft vollständig auf den Krieg eingestellt. Einige Unternehmen profitieren zwar, doch Ökonomen warnen seit Langem, dass sich Putins Wirtschaft am Abgrund befindet. Diese Entwicklung spiegelt sich nun auch in den Zahlen des russischen Gasriesen Gazprom wider.