Vergeltung für US-Zölle China stoppt offenbar Export Seltener Erden

Von t-online , mk 14.04.2025 - 17:26 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Kräne im Hafen von Qingdao: Die Regierung in Peking lässt Seltene Erde offenbar nur noch mit Sondergenehmigung ausführen. (Quelle: via www.imago-images.de)

China kontrolliert das globale Angebot an Seltenen Erden, die für High-Tech-Produkte gebraucht werden. Jetzt nutzt Peking diese Macht gegenüber den USA.

Im Handelsstreit mit den USA nutzt die Regierung in China nun offenbar einen ihrer mächtigsten Hebel: ihre Kontrolle über die sogenannten Seltenen Erden. China produziert etwa 90 Prozent dieser Metalle, die beispielsweise zum Bau von Smartphones, aber auch für moderne Waffen benötigt werden. Nach Angaben der "New York Times" hat die Regierung in Peking jetzt die Ausfuhr der Rohstoffe in vielen Häfen des Landes gestoppt.

Dem Bericht zufolge soll der Ausfuhrstopp so lange gelten, bis ein neues Regelwerk für den Export der Rohstoffe erarbeitet sei. Dies könne 45 Tage dauern, schreibt die Zeitung unter Berufung auf einen US-Importeur. Unklar ist bislang, ob der Ausfuhrstopp auch Auswirkungen auf europäische Firmen hat.

US-Handelsminister kündigt neue China-Zölle an

Hintergrund der Entscheidung in Peking seien die von US-Präsident Donald Trump am 2. April verhängten Einfuhrzölle auf Waren aus China. Diese belaufen sich inzwischen auf 145 Prozent, mit Ausnahmen auf Smartphones und Laptops. Unterdessen kündigte der US-Handelsminister Howard Lutnick aber neue Zölle auf chinesische Importe an.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, erließ die Regierung in Peking schon am 4. April Handelsbeschränkungen für sechs Seltene Erden sowie Magnete aus Seltenen Erden, die deutlich stärker sind als herkömmliche Magneten und für den Bau von Elektromotoren wichtig sind. Diese dürfen nur noch mit einer Sondergenehmigung der Regierung verschifft werden. Da es bislang aber kein geordnetes Verfahren für die Vergabe der Exportlizenzen gebe, sei die Versorgung vieler Elektronikfirmen mit den Rohstoffen ungewiss, heißt es.

Seltene Erden: Problem für US-Rüstungsindustrie?

Das könnte insbesondere für die US-Rüstungsindustrie zum Problem werden, glaubt James Litinsky, Chef der US-Minengesellschaft MP Materials: "Drohnen und Roboter gelten als Zukunft der Kriegsführung und wie es aussieht, werden wir gerade von den wesentlichen Rohstoffen für deren Herstellung abgeschnitten", sagte Litinsky der "New York Times". MP Materials betreibt die einzige Mine für Seltene Erden in den USA und will bis Ende des Jahres selbst in die Produktion von Magneten aus Seltenen Erden einsteigen, um damit die US-Autoindustrie zu beliefern.

Offiziell hat sich die Regierung in Peking bislang nicht zu den Exportbeschränkungen für Seltene Erden geäußert. Nach Angaben der "New York Times" ist es schwierig zu sagen, wann die Handelshemmnisse zum Problem für US-Hersteller werden, da die Firmen unterschiedliche Vorräte an den Materialien angelegt hätten. Manche hätten ihre Bestände in Erwartung eines drohenden Handelskriegs schon im Winter aufgefüllt.