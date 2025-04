Wie die britische "Financial Times" berichtet, sind die Preise für Pistazienkerne innerhalb eines Jahres von 7,65 auf 10,30 US-Dollar pro Pfund gestiegen. "Der Markt für Pistazien ist im Moment im Grunde genommen leergefegt", sagte Giles Hacking vom Nusshändler CG Hacking. Ein Grund dafür ist die schlechte Pistazienernte in den USA im Vorjahr. Hinzu kommt, dass die US-Ernte von höherer Qualität als üblich war. Es blieben weniger billige, schalenlose Kerne übrig, die als Zutaten für Schokolade und andere Lebensmittel verkauft werden, so Hacking. Wie groß die Nachfrage ist, lässt auch daran erkennen, dass der Iran, ein weiterer bedeutender Produzent, seine Pistazienexporte in die Vereinigten Arabischen Emirate innerhalb von sechs Monaten um 40 Prozent erhöht hat.