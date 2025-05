Mensch oder Maschine

Robotik ist ein Bereich, der in sehr vielen Branchen eine bedeutende Rolle spielt oder in den kommenden Jahren spielen wird. Riley zufolge können Anleger davon profitieren, indem sie gezielt in Sektoren investieren, die bereits heute verstärkt Robotik einsetzen und teilweise sogar darauf angewiesen sind.

Schlüsselfaktoren für das Wachstumspotenzial

Darüber hinaus ermöglichten disruptive Technologien, also bahnbrechende Innovationen, darunter generative KI und große Sprachmodelle, Unternehmen in vielen Branchen, Prozesse zu optimieren und neue Einnahmequellen zu erschließen – und damit Wachstum zu generieren, von dem letztlich auch Anleger profitieren könnten.

"Der globale Markt für Baurobotik etwa wird bis 2032 voraussichtlich auf rund 775 Millionen US-Dollar anwachsen, was auf eine zunehmende Akzeptanz und Investitionen in diese Technologien hindeutet", so Riley. In Anbetracht der breiten Palette an Branchen, die Robotech nutzen können, dürfte der Sektor in naher Zukunft erhebliches Wachstum erleben, ähnlich wie im Bereich der KI.