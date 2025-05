Eine ertragreiche Erntesaison führt nun zu billigeren Preisen in den Supermarktregalen. (Quelle: imago-images-bilder)

In den vergangenen Jahren konnten Verbraucher nahezu zusehen, wie die Preise für Lebensmittel im Supermarkt in die Höhe schnellten. Dafür gab es verschiedene Gründe: Globale Krisen wie Covid-19, der Ukraine-Krieg, die Inflation sowie Ernteausfälle infolge klimatischer Veränderungen führten zu steigenden Lebensmittelpreisen – so auch beim ohnehin schon teuren Olivenöl. Allein im vergangenen Jahr verteuerte sich Olivenöl laut Statistischem Bundesamt im Durchschnitt um gut ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr.