Tesla-Umsatz bricht so stark ein wie seit zehn Jahren nicht

Aktualisiert am 24.07.2025 - 07:55 Uhr

Aktualisiert am 24.07.2025 - 07:55 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Tesla hat aufgrund sinkender Auslieferungszahlen den zweiten Gewinnrückgang in Folge erlebt. Der von Elon Musk geführte Elektroauto-Hersteller verdiente im vergangenen Quartal 1,17 Milliarden Dollar und damit 16 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Umsatz fiel um zwölf Prozent auf rund 22,5 Milliarden Dollar – der größte Rückgang seit mehr als zehn Jahren. Analysten hatten mit etwa 22,7 Milliarden Dollar gerechnet. Tesla-Chef Musk warnte die Investoren am Mittwoch vor ein paar weiteren "harten Quartalen".

Ein zentraler Auslöser für die Entwicklung war der Rückgang der Auslieferungen um 13,5 Prozent auf 384.122 Fahrzeuge. Auch die neue Variante des bisherigen Bestsellers Model Y, die seit März an die Kunden ausgeliefert wird, konnte den Absatz nicht ankurbeln.

Robotaxis und Roboter

Tesla macht aber auch die verstärkte Konkurrenz anderer Hersteller zu schaffen – außerhalb des US-Heimatmarktes sind insbesondere chinesische Marken stark. In Europa, wo Tesla ein Werk in Grünheide bei Berlin betreibt, verzeichnet der Autobauer seit Monaten Absatzrückgänge. Musk behauptet unterdessen, die Zukunft von Tesla liege ohnehin im autonomen Fahren und in humanoiden Robotern.