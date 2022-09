Hartz-IV-Ersatz? "Das Bürgergeld ist Etikettenschwindel" | Lesermeinungen

"Mit der neuen Regel erhöht sich der Anreiz"

"Wir beraten schon absolut auf Augenhöhe"

Negativ im Koalitionsvertrag aufgefallen ist ihm und vielen Kollegen die Formulierung, mit der Einführung des Bürgergeldes solle die Beratung künftig mehr auf Augenhöhe stattfinden. "Das könnte man so auffassen, als sei das derzeit nicht der Fall. Da muss ich widersprechen: Auch jetzt beraten wir schon absolut auf Augenhöhe. Die Zeiten von Druck und Zwang sind vorbei. Ich kann an fünf Fingern abzählen, wie oft ich im Jahr sanktioniere. So handhaben das andere auch."

"Das neue Bürgergeld ist großer Murks"

"Das neue Bürgergeld ist meiner Meinung nach ein großer Murks", schreibt t-online-Leserin Brigitte Plochotnjuk-Ackermann. Sie glaubt, es belohne diejenigen, die nicht arbeiten, und schaffe falsche Anreize. "Durch das Lohnabstandsgesetz müssen nun Geringverdiener wiederum höhere Löhne erhalten, was zu einer Forcierung des Inflationsgeschehens führen wird. Alle werden in Zukunft für Dienstleistungen und Lieferungen mehr bezahlen müssen, was wiederum die Preise in den Supermärkten erhöht."