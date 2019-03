Abstürze der Boeing 737 Max

FBI untersucht offenbar auch Ermittlungen wegen Zulassung

21.03.2019, 01:14 Uhr | dpa, rtr, aj

Nach den zwei tödlichen Abstürzen der Boeing 737 Max überprüfen die USA die Sicherheitszulassungen der Passagiermaschine. Auch das FBI soll daran beteiligt sein. Boeing arbeitet derweil an einem Software-Patch.

Das FBI schließt sich einem Zeitungsbericht zufolge den Untersuchungen über der Zulassung der neuen Boeing 737 MAX an. Das berichtete die "Seattle Times" am Mittwoch unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Eine Sprecherin des FBI wollte eine Untersuchung weder bestätigen noch dementieren. Boeing lehnte eine Stellungnahme ab.

Nach dem Absturz einer Boeing 737 MAX in Äthiopien wurde weltweit ein Startverbot für dieses Flugzeugmodell verhängt. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits zuvor erfahren, dass das US-Justizministerium und die Staatsanwaltschaft die Entwicklung des Modells eingehend prüfen. Wenige Monate vor dem Unglück in Äthiopien war in Indonesien ebenfalls eine Boeing 737 MAX kurz nach dem Start abgestürzt.



Boeing 737 MAX 8: Die USA überprüfen die Zulassungen der Absturz-Maschinen. (Quelle: Ted S. Warren/AP/dpa)



US-Luftfahrtbehörde: Boeing entwickelt Software-Patch



Der Hersteller Boeing entwickelt offenbar derweil einen Software-Patch und entsprechende Installationsprogramme für die Baureihe 737 Max. Das teilte die US-Luftfahrtbehörde FAA am Mittwoch (Ortszeit) mit. Auch sei ein entsprechendes Ausbildungsprogramm für Flugzeugbesatzungen vorbereitet worden. Die Behörde betrachte die Installation der Software und die Ausbildung als "Priorität".





Absturz der Boeing in Indonesien: Piloten suchten kurz vorher im Handbuch nach Lösung





Bei den beiden Abstürzen kamen insgesamt 346 Menschen ums Leben. Boeing und die US-Flugaufsicht FAA stehen seither unter Druck. Bis zur genauen Klärung der Ursachen wurde in vielen Ländern ein Startverbot für die Serie 737 Max angeordnet.