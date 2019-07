Umstrittenes Design: Nike nimmt Schuhe aus dem Sortiment

Das Design des Produkts würde an die Sklavenzeit erinnern: Der Sportartikelhersteller nahm deshalb einen Schuh aus dem Sortiment. Brisant: Die Kritik kam ausgerechnet von einem Werbegesicht.

Nach Protesten hat der US-Sportartikelhersteller Nike ein Schuhmodell wegen eines umstrittenen Designs vom Markt genommen. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, reagiert das Unternehmen damit auf Kritik des US-Football-Spielers Colin Kaepernick. Dieser hatte demnach darauf hingewiesen, dass die auf dem Modell abgebildete frühere Version der US-Flagge an die Zeit der Sklaverei erinnere.

"Betsy Ross flag is an offensive symbol because of its connection to an era of slavery,. … For some it is a symbol of white supremacy and nationalism … While the flag’s use isn’t widespread, the local chapter of the NAACP said" it's bad.

. https://t.co/gHNut79Rmt