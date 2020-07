E-Autokonzern

Tesla ist der wertvollste Autokonzern der Welt

02.07.2020, 11:36 Uhr | mak, dpa

Eine Tesla-Ladestation in Amsterdam: Der E-Autokonzern ist der wertvollste Autobauer der Welt. (Quelle: PPE/imago images)

Der E-Autohersteller Tesla ist offiziell der Autobauer mit dem höchsten Börsenwert weltweit. Damit zieht der Konzern an Toyota vorbei – und ist drei Mal so viel wert wie VW.

Die Aktien von Tesla haben am Mittwoch ihren Rekordlauf fortgesetzt und bei zeitweise mehr als 1.130 US-Dollar den bislang höchsten Stand ihrer Geschichte erreicht. Mit einem Börsenwert von zuletzt knapp 210 Milliarden Dollar ist Tesla Berechnungen des Finanzdatenfirma Bloomberg zufolge an Toyota vorbeigezogen und damit der am höchsten gehandelte Autobauer der Welt.

Damit ist Tesla rund drei Mal so viel wert wie der deutsche Autobauer Volkswagen – der Konzern kommt auf einen Börsenwert von knapp 70 Milliarden Euro (rund 78 Milliarden Dollar). Auch die anderen deutschen Autobauer liegen weit hinter Tesla: Daimler ist nur rund 38 Milliarden wert, BMW rund 36 Milliarden Euro.

Andere Medien hatten dies schon vorher berichtet, Tesla-Chef Elon Musk gefiel schon am 10. Juni ein Tweet, der seinen Konzern "offiziell" als den wertvollsten Autohersteller weltweit bezeichnete. Allerdings gibt es Abweichungen bei der Ermittlung von Toyotas Marktkapitalisierung. Laut Bloomberg verdrängte Tesla den japanischen Branchenriesen erst jetzt wirklich von der Spitze.